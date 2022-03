Töötukassa Viljandimaa osakonna juht Merit Laan sõnas, et töötuse määr on Viljandimaal praegu langenud Mandri-Eesti madalaimaks ning protsentuaalselt on tööealisest elanikkonnast töötuid vähem vaid Hiiumaal. "Meie töötuse protsent on 5,5 ehk 20 300-st tööealisest inimesest on töötud 1075," edastas Laan Viljandi maakonna andmed.