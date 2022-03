FILMIARVUSTUS ⟩ Kuidas kasvatada tšempioneid ehk Getost maailma tennise tippu

Richard Williamsit kehastanud Will Smith filmist "King Richard" on ühtlasi esitatud ka parima meesosatäitja Oscari nominendiks. FOTO: Overbrook Entertainment

Kuulus õdede tennisetandem Venus ja Serena Williams on end kirjutanud tennise ajalukku juba oma karjääri kestel, veel õigem oleks öelda, et oma profikarjääri alguses. Et aga tennisemaailma raputanud õdede edu taga on nende sihikindel esimene treener isa Richard Williams, siis ongi see suuresti tema töö, sest nõnda oli tema plaanis määratud. Nagu ütles tüdrukute treenerist isa, siis Venus Williamsist pidi saama maailma number üks, tema nooremast õest Serena Williamsist aga maailma parim mängija.