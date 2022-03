Olgugi et võistluse avapäeva lõpuks tuli Meinbekil maailmameistritiitel tehnilise rikke tõttu hõbeda vastu vahetada, näitas ta juba järgmisel päeval kogu maailmale, et temas on sisu rohkem kui veel. U19 vanuseklassis võttis ta traditsioonilisel, 2000-meetrisel distantsil maailmameistritiitli ja kõigest tund hiljem juba U23 vanuseklassis samal distantsil hõbeda.