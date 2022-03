Kaks nädalat tagasi käisin suusatamas ja mõtlesin hoopis teisi mõtteid. Nüüd on minu peas peamiselt mure. Meedias töötades tundub, et nüüd ongi kõik halvasti – tuleb otsida varjendeid, varuda toitu, olla pidevalt hirmul. See on info, mida ajakirjanikud peavad praegu endast iga päev läbi laskma, isegi kui see meile ei meeldi.