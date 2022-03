See, et Eestimaa pinnal lahinguid ei peeta, ei tähenda, et sõja lainetus meieni ei jõuaks. Tundub ehk kohatu rääkida majandusest ajal, mil Ukrainas peetakse veriseid lahinguid, ent kuna üks väga tähtis rinne jookseb mööda majanduslikke sanktsioone, on paratamatu, et rääkida tuleb ka majandusest, ettevõtlusest, tootmisest ja rahast.