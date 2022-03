See on aus ja otsast otsani ehe retrosöökla, mis ei püüa kuidagi kunstlikult möödunud aegade atmosfääri luua. Vastupidi. Kõik on nii loomulik ja ehe, nagu asuks kogu see kupatus pisut kolisevas ajamasinas. Mis maitsetugevdajad? Puupliit on see õige maitsetugevdaja! Nii polegi midagi imestada, et Viljandimaa ettevõtluskonkursil pälvis see söökla rahvahääletusel rohkem hääli kui konkurendid kamba peale kokku.