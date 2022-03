Margus Keerutaja: ehitus Eesti moodi XXI sajandil ehk Miks mitte proovida olukorda muuta?

EHITUSMEISTRID on läbi ajaloo olnud austatud ja lugupeetud inimesed tänu nende tarkusele ja kogemustele. Praegu neid väärtusi kuigi tähtsaks ei peeta ja oluliseks on saanud hoopis majanduslik edu. See on toonud ehitussektorisse palju õnneotsijaid ning kehvad riiklikud regulatsioonid on viinud selleni, et ehitusega saavad tegeleda ka inimesed, kel pole asjakohast kutset ning kes ei ole läbinud ei õpipoisiaega ega ka mitte meistriõpet.