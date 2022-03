Kõik soovivad eelkõige seda, et rahu saabuks Ukrainasse, mida Venemaa juba nädal aega rünnanud on, aga me peame säilitama rahu ka oma mõtetes. Eestile ei ole praegu otsest sõjalist ohtu, sellele ei osuta praegu ükski märk, et meil võiksid hakata pommid langema. Eesti on muidugi kõik iseseisvad aastakümned täiesti õigustatult piiritagust suurt naabrit valvsalt silmitsenud, ent Venemaa plaanidesse ei tundu NATO-le sõja kuulutamine praegu kuuluvat. Praeguses olukorras on eelkõige tarvis säilitada kaine mõistus ja ärevatel aegadel vähemalt püüda rahulikuks jääda.