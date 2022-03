Kindlasti ei tasu Ukraina-teemaliste uudiste kõrvale tekkivaid teemasid käsitleda kui tunnusmärki sellest, et Ukraina on üksi jäetud või unustatud. Nii see pole. See, mis Ukrainas toimub, ei mineta oma tähtsust ühekski hetkeks, pigem vastupidi. Selle tähtsus ajas üksnes kasvab. Ukrainas toimuv avaldab mõju juba meie majandusele ja elukorraldusele ning see mõju aina kasvab. Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju on teadmata, kindel on aga see, et niigi keerulised majanduslikud olud ei muutu sellest kõigest kuidagi paremaks.