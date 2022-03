"Arvan, et lastes on huvi raamatute vastu palju kergem äratada kui lapsevanemates," lausus Kustavus. "Lapsed ju kuulavad oma õpetajat ja kui õpetaja koos raamatukoguhoidjaga neid aitab, siis saab nendega teha väga põnevaid asju. See ei ole keeruline, tuleb lihtsalt tahta."

Kustavus rääkis, et kui lastele pakkuda midagi, mis neid köidab ja millest saab elamuse, tekib neil arusaam, et raamat ongi äge, põnev ja huvitav.

"Salajast nippi pole," kinnitas ta. "Salajane nipp on see, et tuleb rääkida õpetajate, lapsevanemate ja muidugi lastega. Küsi, mis teda huvitab. Kui laps on haige ja isa või ema tuleb otsima talle raamatut, siis uurin alati, mida ta on lugenud ja mis talle meeldib. Kui lapsele meeldivad põnevuslood, siis ei anna ju talle legende Tartust lugeda!"

Kuigi raamatul on tänapäeval palju konkurente, on ka lapsevanem huvitatud, et tema järeltulija raamatuid loeks.

"Kui laps ikkagi leiab, et raamat on põnev olnud, siis ta tahab ju lisa," rääkis Kustavus. "Raamatu plussid on keskendumine ja selle seltsis veedetud aeg ning on palju lapsi, kellele see kõik meeldib. Kui on oma kodu, oma diivan ja oma aeg, siis ikka võetakse raamat kätte. Me oleme juba kümme aastat rääkinud, et e-raamatud vallutavad Eesti, aga ikkagi ei ole vallutanud. Ikka tahame päris raamatut näpu vahel hoida."

Auhindade jagamisega tahetakse tõsta esile raamatukoguhoidjaid ning tunnustada raamatukogudes aasta jooksul tehtut. Laureaadid valis esitatud kandidaatide seast raamatukoguhoidjate ühingu juhatus eelmise aasta tegevuste eest.

"Eesti raamatukoguhoidjad on südamega töötavad nutikad inimesed, kes tihtipeale ei pea enda esiletõstmist oluliseks, iga päev töötatakse pühendumusega, eesmärgiks pakkuda lugejaile parimat," ütles ühingu juht Tuuliki Tõiste. "Peame oluliseks neid inimesi ja nende tööd esile tõsta ning väärtustada." Ta lisas, et tänavu tähistav raamatukogude aasta on suureks toeks raamatukoguhoidjatele, andes mõista, et riik märkab nende tegemisi ja peab neid oluliseks.