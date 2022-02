Teine hea asi, mis viimastel päevadel hinge soojendab, on kahtlemata asjaolu, et Putinil on õnnestunud vähemalt hetkeks ühendada Lääs ja pea terve maailm. Oma osa mängib kindlasti ka see, et sõda on võimalik jälgida tuhandete otseülekannete kaudu, mida ukrainlased ja riigis viibijad laia maailmasse paiskavad. Nõnda ei jää jõhkrused, tsiviilelanike ründamised ega muud sõjakuritegude järele lõhnavad teod tähelepanuta ning see paneb Ukrainale kaasa elama.