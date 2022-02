Linnavalitsus otsustas Ternopili toetada ühe euroga iga viljandlase kohta ja see teeb kokku 16 640 eurot. Täpselt selline oli Viljandi elanike arv 24. veebruaril, mil algas sõda Ukrainas.

Ternopili omavalitsus on riigis valitseva sõjaseisukorra tõttu mobiliseeritud, et tagada kogukonna toetamine ja tsiviilelanikkonna kaitse. Ukraina linnal oleks vaja näiteks diisel- ja elektrigeneraatoreid, hülsiga elektriõlijaama, sõidukeid nii inimeste kui asjade transportimiseks, paakautosid, autonoomseid kütteseadmeid, vee hoidmiseks ja transportimiseks tarvilikke asju, samuti hügieenivahendeid, imikutoitu, lasteriideid ja beebivoodeid. Puudus on ka meditsiinilistest abivahenditest alates kirurgilistest instrumentidest ja lõpetades kõige tavalisema meditsiinilise marliriidega.