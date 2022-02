Doris Menbek tuli siiski maailmameistriks. Lisaks noppisid viljandlased kaks hõbedat

Mõõduvõtu lõppedes langes 17-aastane tütarlaps nagu niidetult põrandale, kus lamas mitu minutit, aga hiljem oli tal raske oma rõõmu tagasi hoida. "Eile juhtunu pärast pelgasin juba, et mulle ei ole määratud maailmameistriks tulla, aga nüüd olen väga õnnelik, et see siiski ära tuli. Treener Robert Jürimaa uskus minusse ja kannustas väga, ma olen talle selle eest väga tänulik." Neiu avaldas tänu ka oma suguvõsale ja vanematele, kes on teda igati toetanud.