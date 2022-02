Viljandi sai Balti liigas ülekaaluka võidu

Eesti käsipalliliit andis pressiteates teada, et Viljandi HC tõusis liider Põlva Servitiga vähemalt paariks tunniks samale pulgale – mõlemad on 21 mänguga kogunud 18 võitu ja kolm kaotust. Kolmandal kohal oleval Vilniuse VHC Šviesal on 31 punkti ning järelejäänud kahe kohtumisega Leedu meister Eesti klubide kaksikvõimu enam kõigutada ei saa.