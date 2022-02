Vahetud muljed sõjakeerisest

Laupäeva pärastlõunal Sakalaga kõneldes ütles Rudo Puks, et Kiievis toimuvat tunneb ta omal nahal, sest raketirünnakud on hästi kuulda ja maapind vibreerib pidevalt. Otsest hirmu ta oma elu pärast ei tunne, aga ta on seda meelt, et tuleb säilitada kainet meelt ja olla ettevaatlik. Varem, kui peeti lahinguid lennuvälja pärast, mis asub tema kodukülale suhteliselt lähedal, oli pommitamist ägedamalt kuulda ja oht oli suurem. Elanikele on Ukraina võimud öelnud, et öösiti peavad olema tuled kustutatud, muidu võidakse eksikombel vaenlase rünnakuobjektiks sattuda.