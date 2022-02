Kui pärast Venemaa kallaletungimist Ukrainale oli esimesest šokist toibutud, hakkas Eestis riburada pidi tulema teateid Venemaa boikoteerimisest. Hulk sportlasi on teada andnud, et nad keelduvad osalemast Venemaal korraldatavatel võistlustel, ehkki organisatsioonid ega juhtkond pole suutnud selles küsimuses veel seisukohta võtta. Kaubandusettevõtted on üksteise järel välja kuulutanud embargo Venemaalt pärit toiduainetele ja muule kaubale. Eurovisiooni korraldajate paljusid pahandanud otsus Venemaa esindaja lavalaudadele lubada hakkab samuti isetekkeliselt lahenema. Nimelt teatas rahvusringhääling reedel, et kui Venemaa peaks Itaalias Torinos lauluvõistlusel osalema, siis Eesti kaasa ei tee.