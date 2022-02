"Ilmselgelt on mõeldamatu, et Eesti osaleb Eurovisioonil olukorras, kus Venemaa seal osaleb, aga sel juhul Ukraina mitte. Kuuldavasti on samal seisukohal meie kolleegid teistest Balti riikidest. Jätkame sel teemal suhtlust EBU kui lauluvõistluse korraldajaga," sõnas Roose ERR-ile.