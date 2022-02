Helilooja Ester Mägi 100. sünniaastapäeval tuleb Viljandis ja Suure-Jaanis kontsert

Nagu võib lugeda Evi Arujärve koostatud raamatust "Ester Mägi: elu ja helid", on Mägi öelnud, et temast tegi helilooja Mart Saar. "Läksin tema juurde täiesti valge lehena, mõtlesin, et ajutiselt. Aga tema rahulik ja aeglane, detailidesse süvenev ja põhjalik õpetamisviis viis selleni, et ma hakkasin leidma eneseväljendamise vahendeid harmoonias, meloodias ja rütmis, hakkasin neid vahendeid teadlikult kasutama – hakkasin looma," seisab seal.