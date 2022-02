Ettevõtte töötajate arv on püsinud läbi aegade 150 juures ning Textuur on olnud üks Mulgi valla suurimatest tööandjatest ja maksumaksjatest. 2017. aastal käivitas Textuur uue täisautomaatse saeliini, ettevõtte laienemisse investeeriti seitse miljonit eurot, kasvas ettevõtte tootmisvõimsus ning loodi juurde töökohti.

Argo Jõgi on olnud ettevõtete enamusaktsionär ja kogu selle aja mõlemat ettevõtet juhtinud. Tänu tema initsiatiivile ja pühendumisele on Mulgi vald rikkam ühe eduka ettevõtte võrra.

Alates 2000. aastast on Karksi-Nuia kütmist korraldanud Argo Jõgi juhtimise all olnud ettevõtted. Tema juhtimisel on rajatud uued soojatrassid ja vallaelanikud on saanud nautida üht odavamat soojusenergiat maakonnas.