Lauri Mälksoo, tundub, et maailmas oli vähe neid, kes uskusid, et Venemaa tõepoolest sõjalise agressiooni valla päästab?

Lääneriigid hoiatasid juba mitme kuu eest, et asi võib nii minna. Enamik inimesi ei tahtnud seda tõesti uskuda, sest Venemaa senine muster on olnud pigem varjatud agressioon. Meenutame näiteks seda, mis toimus aastal 2008 Gruusia või 2014 Ukraina vastu. Venemaa tegi siis suuri pingutusi, et luua toimuvale paralleelne narratiiv. Algne ebakindlus, et kas Vene väed üldse on Krimmis sees, ja kiire referendumi korraldamine piditki jätma mulje, et tegu pole sissetungi, vaid millegi muuga.