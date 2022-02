Vene vägede sissetung Ukrainasse oli midagi, mille eest palju hoiatati, aga mida süda ei tahtnud uskuda. Usk Vladimir Putini mõistlikku käitumisse oli nii suur, et osa kommentaatoreid seadis kahtluse alla USA luure avaldatud info, mis nüüd on täielikult tõeks osutunud. Tõsi, luureagentuurid võivad püüda aeg-ajalt avalikkust eksitada. Pole aga usutav, et Ameerika Ühendriikide president neidsamu andmeid pressikonverentsil kordaks, teades, et ta valetab. Samuti see, et luure presidendile valetaks.