AASTA tagasi avaldasin lootust, et oleme tänaseks pöördunud tagasi harjumuspärase elukorralduse juurde ja saame juba kõigiga silmast silma kohtuda. Nii pole see paraku läinud ja koroonaviirus on ikka meie igapäevaelu osa. Endiselt oleme pidanud arvestama koroonaviiruse levikuga ning seetõttu kohtume ka tänasel pidupäeval suure osaga teist, head linlased, tehnika abil ja vahendusel.

Ebakindlust ja segadust on ühiskonnas endiselt väga palju. Palju on olnud ka võitlust inimeste ja arvamuste vahel. Sõber ei tunne mõnikord enam sõpra.

Üheks selliseks pingeid tekitanud kitsaskohaks on kindlasti tänaseks väljakujunenud olukord, kus justkui ühel pool rindejoont on riik ja teisel pool kohalik omavalitsus. Riik optimeerib oma asutuste töökohti väljaspool pealinna. Ühelt poolt võib otsust mõista. Ei ole midagi halba selles, et töötajate arvu optimeerimise tulemusena saavad allesjäänud inimesed oma töö eest väärilist tasu.

Ja halb ei ole ka see, et digitaalsel ajastul julgustatakse inimesi rohkem elektroonilisi vahendeid kasutama. Küll aga ei tohiks selle kõige juures kannatada meie inimesed, kes neid teenuseid tarbivad ja kes pole digimaailmas ehk nii võimekad. Ma soovitan siinkohal teha ühe katse ja proovida broneerida aeg passi või ID-kaardi taotlemiseks kohalikus teenindussaalis. Tulemus ei pruugi olla see, mis te lootsite.

SAMAL AJAL, kui riik väiksematest linnadest töökohti koondab, näeme ka tendentsi, et kohalikule omavalitsusele soovitakse panna üha uusi ülesandeid. Ka selles pole iseenesest midagi negatiivset, sest meie Viljandis saame hakkama. Küsimus on aga: millised on järgmised funktsioonid, mis tahetakse kohalikele omavalitsustele ära anda? Ja minu küsimus läheb siit kaugemale: mitu inimest peab selle arvelt riigi sektoris oma kabinetist tööturule lahkuma, kui nende ülesanded ära antakse?

Mina isiklikult toetan riigi võimalikult vähest sekkumist iga üksikisiku ellu. Nagu Wilhelm von Humbolt on teoses "Riigi tegutsemise piirid" öelnud: "Riik loobugu kogu positiivsest hoolitsusest kodanike heaolu eest ja ärgu astugu sammugi kaugemale, kui on hädavajalik turvatunde loomiseks iseenda ja välisvaenlase vastu; kõige muude lõppeesmärkide juures piiraks ta nende vabadust!"

Viljandi ja ka teised omavalitsused saavad kindlasti lisanduvate ülesannetega hakkama, kui riik selleks tarviliku raha eraldab. Heaks näiteks on elektritoetuste saamise avaldustega tegelemine. Viljandi oli Eestis üks esimesi omavalitsusi, kui mitte esimene, kes neid vastu võtma ja menetlema hakkas. Viljandi inimesed said avaldusi esitada juba alates 3. jaanuarist.

Meie ju olemegi oma rahvale kõige lähemal ja me ei ütle: "Ärge peale kella viit enam helistage." Me oleme teie jaoks olemas, armsad linlased.