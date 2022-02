Kõik mäletavad kosmilisi kõrgusi, milleni küündis Eestis elektri börsihind detsembri esimesel poolel, mil õues paukus pakane. Õnneks halastas seejärel ilmataat ning edasi on talv olnud pehme. Minu fikseeritud hinnaga elektripakett lõpeb 1. aprillil, seega sain äsja uuendamispakkumise. See on senisest peaaegu kolm korda kõrgema kilovatt-tunni sendihinnaga. Ometi oli eelmine fikseerimine aasta tagasi, mil hind enam väga madal ei olnud.