Kes siis seda omal ajal Ivar Vigla eestistatud ülistuslaulu põhjanaabritele ei teaks. Pole ime, et meile just Soome eriliselt hingelähedane on. Juba sügaval nõukogude ajal olid kilulinna eestlased privilegeeritud seisus, sest nägid ainsana teispool lahte näidatavaid vaba maailma telekanaleid. Näidati, mis seal näidati, aga kogu kraamil oli vabaduse silt küljes.