HANGE ⟩ Vald otsib Kolga-Jaani keskväljaku ehitajat

"Kolga-Jaani ootekoda on väga kehvas seisus. Loodetavasti on seekord hanke pakkumised vallale sobivamad, sest koostöös Tallinna tehnikakõrgkooli tudengite ja piirkonna elanikega leitud idee väärib elluviimist," rääkis vallavanem. "Usun, et see annab Kolga-Jaani keskusele ajakohase väljanägemise ning uue hingamise."