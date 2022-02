Tänavuse kontserdi looja on Viljandi kitarrifestivali meeskond, lavastaja on Ringo Ramul. Üles astub kitarrikvintett GuitarArte koosseisus Jaak Sooäär, Mart Soo, Robert Jürjendal, Andre Maaker ja Ain Agan, solistina lööb kaasa Anett Tamm. Kontsert kulgeb mõtiskleva lavastusena, mille osa on Viljandi linna aastapreemiate kätteandmine.