"Tõnu Vreimann majandab väga targalt ning 2021. aastal valminud vasika- ja noorkarjalaut vaid kinnitab seda, et ettevõte on jätkusuutlik ning innovaatiline," ütles MES-i juhatuse liige Meelis Annus. Lisaks piimatootmisele jagub Vreimannil energiat mitme organisatsiooni tegemistes kaasalöömiseks juhi ja nõukogu liikmena.

Sihtasutus on seisukohal, et lihaveisekasvatus ja piimatootmine on sektorid, kus viimasel ajal on tulu puudumise tõttu taas kuulda sõnumeid karjade vähendamisest ja lõpetamisest. Seda enam väärivad mõlemad ettevõtted tunnustust, sest nende pilgud on suunatud tulevikku ja nad otsivad lahendusi, et tootmine rahaliselt toimiks.