Homme on Eestis pidupäev. Me oleme õnnelikud ja uhked oma vabaduse üle, mis tuli sajand tagasi relva ja verega välja võidelda. Me oleme rõõmsad, et nüüd peavad Eesti kaitseväelased püssi kätte võtma vaid selleks, et pidulikult Tallinnas üle Vabaduse väljaku marssida. Ent kui tavaliselt tuleb vabariigi aastapäeval pöialt pidada, et pakane lubaks pillimeestel marssi mängida ning taevas oleks hävitajate ülelennuks piisavalt selge, siis tänavu mõtleme rohkem poliitilisele kliimale. Me tunneme taas külma sõja jäist hingust ning julgeolekutaevas Eesti kohal on pilve tõmmanud.