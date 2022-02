Politsei otsib Viljandimaal kadunud Lennot

Lähedased nägid Lennot viimati laupäeval ja pärast seda ei ole õnnestunud temaga ühendust saada. Telefoni tal kaasas ei ole ning pole teada, kas ta võttis lahkudes ühes iga päev tarvitatavaid ravimeid. Sõbrad ja lähedased on püüdnud tema asukohta tuvastada, kuid seni tulutult. Politsei püüab koos nendega tuvastada tema võimalikke liikumisteekondi ja palub selleks ka avalikkuse kaasabi.

Lenno on umbes 185 sentimeetrit pikk, tugevamat sorti kehaehitusega ja tal on lühikesed pruunid juuksed. Lahkudes oli tal seljas üle puusa ulatuv karvase kraega must jope ning jalas olid sinised teksapüksid ja beežid talvesaapad.