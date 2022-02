Viimase 20 minuti jooksul tabas Viljandi veel vaid kaks korda. Võõrustajate viimase värava sai kirja Andrei Basarab 47. minutil, kui viskas seisuks 21:17. Viljandlased tegutsesid kaitses aga hästi ning Ots tõrjus suurepäraselt, nii et lõpuks said nad ikkagi 21:20 võidu.

"Tahaks loota, et seda ei peeta enam üllatuseks ja oleme juba niikaugel, et saamegi pakkuda selliseid võrdseid ja põnevaid lahinguid," ütles Viljandi peatreener Marko Koks. "Hoida Serviti 20 värava peal on muidugi magus ning tegime Rasmuse abil kaitses ideaalilähedase mängu. Hea meel, et puudujatest hoolimata nii hästi läks."