Viljandi Tarbijate Ühistu juhatuse liige Margus Toomla ütles, et lõppenud on vundamenditööd ning valmis on enamik vee ja kanalisatsiooni välistorustikust. Paigaldatud on raudbetoonpostid ja -talad, samuti esimese korruse vahelae paneelid. Käsil on monolitiseerimine ja ladumine. Märtsi alguses saabuvad teraskonstruktsioonid ning alustatakse nende paigaldamist.