Eesti ja Läti vahel saab tavaliselt liikuda vabalt, aga aeg-ajalt patrullivad piiri piirkonnas politseinikud ning kontrollivad sõidukeid. FOTO: Marko Saarm

Võrreldes mitme aasta taguse ajaga patrullib politsei praegu Eesti ja Läti piiri lähedal sagedamini, põhjuseks mullu lahvatanud pinged Valgevene ja Leedu vahel.

Lõuna prefektuuri teabebüroo politseikapten Varbo Maandi nentis, et Eesti ja Läti piiril püsivat kontrolli ei ole, kuid politsei käib seal regulaarselt patrullimas, tuvastamaks riigis ebaseaduslikult viibivaid isikuid.

«Tavapärasest tihedamini oleme neid kontrolle piiriäärsetel aladel teinud möödunud aasta suvest saati, mil olukord Valgevene ja Euroopa Liidu riikide piiril eskaleerus ja kasvas rändesurve oht teiste seas ka Eestile,» ütles ta.

Tavaliselt liiguvad politseinikud Viljandimaa lõunapiiril Maandi sõnul mõne korra nädalas, sest patrullide töö planeeritakse üldiselt vastavalt analüüsile, mis arvestab väljakutsete asukohti ja tihedust.

«Piiriäärsetele hõredalt asustatud aladele saame üsna vähe väljakutseid,» lausus ta. «Samas võtab politsei keskmiselt kord nädalas piiriäärsetel aladel ette töömahukamaid aktsioone, kus kontrollib Lätti suunduvaid ja sealt saabuvaid isikuid ning sõidukeid.»

Kui näiteks Eesti ja Venemaa piiril kasutab politsei droone ning patrullid liiguvad jalgsi, siis Läti piiri lähedal politsei Maandi kinnitusel niimoodi ei tee. Seal sõidavad korravalvurid autodega ja vajaduse korral jälgivad kaamerapilti.

«Piirkonda paigaldatud kaamerate pilte uurime üksnes juhtumipõhiselt. Näiteks kui salvestisest võib abi olla mõne süüteo lahendamiseks. Salvestisi tohivad kasutada vaid need politseinikud, kel on info kogumiseks ja analüüsimiseks alus,» rääkis ta. «Valvekaamerate arvu, paiknemist ja tehnilist võimekust politsei ei avalda, see on ametialaseks kasutamiseks mõeldud info. Saan öelda, et meil on statsionaarseid ja mobiilseid kaameraid, mida vastavalt vajadusele ümber või juurde paigutatakse.»

Eestisse ebaseaduslikult hiilinud inimeste tabamiseks hoiab politsei olukorral silma peal erinevais paigus piiri ääres ja sisemaal. Nagu Maandi ütles, patrullitakse piiriäärsetel teedel, mis on avatud suuremaks liikluseks, aga ka väiksematel tolle kandi teedel, kus enamasti kedagi ei liigu, aga mis võivad võõraid ahvatleda. Selliseid reide teeb politsei tihti ka sisemaal sõlmpunktides, näiteks bussi- ja raudteejaamades.

«Eesti on endiselt transiitriik, millele seni kuigi suurt rändesurvet olnud ei ole. Ebaseaduslikul rändel olevad inimesed soovivad liikuda Saksamaale, Suurbritanniasse, Hispaaniasse ja mujale,» rääkis ta.

Viljandimaal Eesti ja Läti piirialal või ka sisemaal ei ole politsei kinnitusel ühtki ebaseadusliku rände juhtumit avastatud. Küll on seda ette tulnud Eesti ja Venemaa piirialal.

«Teisalt avastatakse Viljandimaal nende kontrollaktsioonide käigus üksjagu liiklusrikkumisi: keskmiselt toob iga reid üks-kaks joobes juhti ning kümmekond muud liiklusseaduse rikkumist,» ütles Maandi.

Vastates küsimusele, kui rahulik on Viljandimaa lõunapiiril elada, vastas ta, et üldiselt on kogu Viljandimaa üks turvalisemaid piirkondi Lõuna-Eestis. Mõnel rahulikumal ööl võib tema andmeil juhtuda, et patrull saab Viljandimaal tosina tunni vältel ainult paar väljakutset. Aeg-ajalt tuleb Lõuna-Viljandimaal ette vargusi, mida panevad toime Lätist tulevad kurjategijad. Selliseid varguslaineid esineb politsei andmeil paari aasta tagant.

«Ilmselt arvavad kurjategijad, et kui nad Viljandimaalt varastavad ja Lätti naasevad, on raskem neile jälile saada. Viimasele suuremale vargustelainele panime punkti 2019. aastal, mil politseioperatsiooni käigus peeti kinni kolm vargustes kahtlustatavat meest, kes olid siia saabunud just Lätist,» kõneles Maandi.

Alati ei ole tema sõnul piiriäärsete kuritegude taga aga piiritagused kurikaelad. Näiteks viimane suurem sissemurdmiste laine sai finaali 2020. aasta kevadel, mil politseioperatsiooni käigus peeti Viljandimaal kinni kolm kuritegudes kahtlustatavat, kes olid toime pannud kümneid sissemurdmisi ja vargusi Lõuna-Eesti kauplustes ning tanklates, sealhulgas Viljandimaal.

Lisaks Eesti politsei koostatud tööplaanide täitmisele ja patrullimisele teevad korravalvurid Viljandimaa piiril koostööd Läti ametivendadega.