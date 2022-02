Terviseameti tabelist nähtub, et nakatumisnäit on praegu kõige suurem Ida-Viru-, Harju- ja Tartumaal. FOTO: Terviseamet

Terviseameti koroonaviiruse andmestiku tabelis, milles on arvesse võetud viimase 14 päeva haigestumust saja tuhande inimese kohta maakonniti, on Viljandimaa langenud eelviimasele kohale Valgamaa ees. Kui esikohal oleval Ida-Virumaal on nakatumisnäit 7082, siis meil on see 4714.