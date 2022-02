Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar ütles, et võrreldes teiste haiglatega on olukord parem, aga see kõik võib lähiajal muutuda.

"Suhteliselt rahulik olek on petlik," sõnas ta. "Me oleme pigem mures vaktsineerimishuvi vähenemise pärast, mida näitab see, et Sakala keskuses käib juba mitmendat nädalat vaktsineerimispunktis ainult 30 inimese ringis päevas."