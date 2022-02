Viiratsi lasteaia ehitamisega oli lugu natuke teine. Riigihanke võitjat valides märgati vallamajas kohe, et Lasten Ehitusel on muret tekitavalt palju võlgu, kuid et ükski neist kohustustest polnud tol hetkel maksuameti ees, ei jäänud vallal muud üle kui Lasten Ehitus võitjaks kuulutada. Hädad ei andnud ennast samas kaua oodata. Kui paljud neist olid tingitud firma rahalisest seisust, kui paljud tarneraskustest ja muudest objektiivsetest asjaoludest, on iseküsimus. Igal juhul lükkus valmimistähtaeg mitu kuud edasi ja Viljandi vald võib veel õnne tänada, et see asi niigi läits, sest tööd on viimaks lõpusirgel ja lõpetamata ehitus ei jää.