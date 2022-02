Peatreener Margit Keerutaja jäi platsil nähtuga mõistagi rahule. «Väga efektiivne rünnak oli ja Kertu lõi oma pallid kõik ära. Seejuures ajas ta mängu laiali, nii et teised said ka lüüa,» rääkis ta ning lisas: «Aga no mis sa teed, Kertu lööb ikkagi palju kõrgemalt ja palju kõvemini.»