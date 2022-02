Suurim summa, 332 723 eurot, peaks minema Mõisaküla hooldekodu ehituse lõpetamiseks ning 299 000 eurot on planeeritud teede ehitamiseks ja parandamiseks. 106 122 eurot on mõeldud Karksi-Nuia lasteaiahoone sokli ja fassaadi renoveerimiseks ning 105 000 eurot August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi investeeringuteks. Kokku on laenuraha kasutamise tööde nimistus 28 ettevõtmist.