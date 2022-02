Esiteks rakendub tõenäoliselt uuest aastast seadus, mis jätab juhul, kui inimesele on hooldekodus viibimine hinnatud parimaks lahenduseks, pensionist puudu jääva osa riigi ja omavalitsuse kanda. Juba paari kuu pärast peaks kaduma nõue, et lapselapsed peavad vanavanemate hooldamise eest maksma. Seni aga tuleb nii mõnelgi perel muidugi hambad kokku suruda, et kallineva teenuse jaoks raha leida – esialgu tähendab tunneli lõpus paistev valgus lihtsalt kallist elektrit.