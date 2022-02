2018. aastal parimaks valitud Juhan Uppin mängib päkarauakannelt ja lõõtspilli ning 2020. aastal tiitli võitnud Martin Arak rahvakannelt. Pillimehed on lubanud, et tantsuks mängivad nad koos ja ühekaupa parimaid lugusid oma tantsurepertuaarist.

«Juhan Uppini puhul on «Vabariigi pillimehe» žürii välja toonud hingestatud mängu ning seda, kuidas vaid ühe looga toob ta publikul pisarad palgeile ja juba järgmisega veab näo humoorika palaga naerule,» kõneles ta. «Martin Araku puhul kiitis žürii karismaatilisust ning oskust oma olekuga publikut võluda. Ma arvan, et sellise võimsa koosluse pillimängu saatel tantsimine on iga tantsija unistus. Samuti olen veendunud, et pillimehed ja Eliise Selisaare tantsusammude õpituba aitavad põrandale keerlema ka inimesed, kel tahe tantsida on suur, aga oskusi veel napib.»