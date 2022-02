Et Mulgi vallavolikogu koalitsioon on keeldunud komisjonideteemalistest sisulistest aruteludest, otsustasin esitada mõned mõtted arvamusloona. Loodan, et see aitab lugejal asja paremini mõista ja pakub mõtteainet teistele samalaadsete probleemidega omavalitsustegelastele. Kõrvaltvaatajale võib ju esmapilgul tunduda, et tegemist on tühise vaidluse või lihtsalt opositsiooni ja koalitsiooni vägikaikaveoga. Paraku on kaalukausil nii volikogu otsuste kvaliteet kui ka demokraatia toimimismehhanism.