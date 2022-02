Lumes sumpamine, probleemid küll teehoolduse, küll libedustõrjega … Lisaks on tarvis elamist kütta. Ehk on külmad ilmad ja ka masendust tekitavad küttearved (hind tõusis peale elektri ju ka muul energial, lakke lendasid ka küttepuude hinnad) seks korraks seljataha jäänud, detsembrit ja jaanuari jääb aga nii mõnelgi meenutama just ahastus nonde arvete pärast. Ja oleks see küte siis ainus, millele inflatsiooni ja hinnaralli oludes palju raha kulub. Tuleks see kevad ometi kiiremini, siis saaks ehk neid löökauke ka remontima hakata – kuigi kõrged bensiinihinnad meelitavad pigem jala käima.