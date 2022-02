Sõbrapäeva pole Eestis tähistatud kogu aeg. See vabadusetuultega meieni purjetanud läänelik pidupäev on aga avasüli vastu võetud. Nii veider, kui see ka ei tundu, endassetõmbunud ja torisevatel eestlastel on olnud oskus sõpru pidada. See, et me ei oska oma emotsioone kuigi osavalt välja näidata, ei tähenda, et neid meie sees poleks.