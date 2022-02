Eurovisiooni 66. lauluvõistlusele Itaaliasse Torinosse sõidab Eestit esindama tänavuse "Eesti laulu" võistluse võitja, Viljandist pärit laulja Stefan Airapetjan lauluga "Hope". Teise koha sai Viljandi kultuuriakadeemiast võrsunud ansambel Minimal Wind ft. elizabeth tiffany lauluga "What to make of this".