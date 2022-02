Nagu enamik mu mõtisklusi, saab seegi alguse kaugest lapsepõlvest. Otsapidi ulatub see nõukaaega, kuid et ma siis paljutki veel ei taibanud, ei saa ka suud täis võtta ja öelda, kui ilus või kole see parasjagu oli. Küll panin ma vanemate asjatamist kõrvalt jälgides tähele, et kommunism tegi inimesed leidlikuks.