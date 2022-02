Need Tusti külas elavad kelgukoerad toovad võistlustelt medaleid ja perenaisele rõõmu. FOTO: Elmo Riig

Kui Sakala 2013. aastal Liane Lubi kelgukoertest kirjutas, elas Lubi oma kahe malamuudi ja ühe haskiga veel Viljandis. Nüüdseks on koeri tublisti juurde tulnud ja lausa 14-pealiseks paisunud neljajalgsete, kikkis kõrvadega vedurite salk on kolinud elama tallu. Perenaise poputatud loomad on tublid sportlased ning toovad kelgukoerte võistlustelt kõrgeid kohti ja medaleid.