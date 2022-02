Umbes selline olukord tundub meil kahjuks olevat riigistruktuuridega. On küll juba lõputult räägitud, et infomüra on kohati kõrvulukustav, aga see suudab ikka üllatada. Terviseamet saadab neljapäeva õhtul (!) omavalitsustele välja teate, et soovitab suurema nakatumisega piirkonnas koolid distantsõppele saata. Ometi on koolide suhtes ammu võetud seisukoht, et need olgu esimesed, mis avanevad, ja viimased, mis kinni lähevad, ning Tallinn sai hiljuti kõvasti vastu näppe selle eest, et julges vastupidi riigi soovitusele oma koolid distantsõppele saata.