Viljandimaa vapimärgi pälvis spordijuht Ilmar Kütt

"See on väga üllatuslik sõnum," lausus Ilmar Kütt vapimärgi nõukogu otsusest kuuldes. "Tore, et märgati teeneid, mida meeles pidada."

Ilmar Kütt alustas Viljandimaa spordielu kujundamist 1979. aastal, mil temast sai Kalevi õppe- ja spordibaasi direktor. Ta kuulub Viljandimaa spordiliidu juhatusse ning on praegu ka selle esimees. Ilmar Kütt on olnud kauaaegne ümber Viljandi järve jooksu peakorraldaja, Viljandi linnajooksu peakorraldaja on ta aga praegugi. Mullu 10. oktoobril joosti Viljandi linnajooksu juba 66. korda.

Paljud spordiüritused on Viljandimaale jõudnud tänu Ilmar Küti sidemetele ja koostööle eri spordialaliitude ja olümpiakomiteega.

Ilmar Kütt on veendunud, et sport on sõna tõsises mõttes päästnud palju noori. Kui on ikka kindel trenniaeg, distsipliin ja koht, kus oma energiat kulutada, ei jää tänavale minekuks enam energiat üle. Samuti on ta näinud, kuidas spordi juurde on jõudnud põhimõttelised spordivastased, keda tervis ja perearst on liikuma suunanud.

Viljandimaa omavalitsuste liidu tegevdirektori Mati Toomsalu sõnutsi oli vapimärgi saaja valijatel raske otsust teha, sest nominendid on tema hinnangul väga tublid ja teenekad inimesed. "On väga kahju, et saame aastas ainult ühe vapimärgi välja anda, sest tublisid inimesi, kes seda vääriksid, on tunduvalt rohkem. Aga arvan, et seekordse väljavalitu tegemised räägivad ise enda eest," lisas ta.

Vapimärgi nõukogu 20 liikmest osales hääletusel 18 ning põgusa arutelu järel andis nendest 11 oma hääle Ilmar Kütile.

Eraldi vastuvõttu omavalitsuste liit viiruse leviku tõttu tänavu ei korralda ning vapimärk antakse kätte 24. veebruaril pärimusmuusika aidas korraldataval vabariigi aastapäeva aktusel kaamerate ees.

Viljandi vallavanem Alar Karu tunnistas samuti, et valikut oli raske teha. Ehkki tänavu esitati kandidaate vähem kui mullu, on nad alati kõik väga teenekad inimesed. "Ilmar Kütt on kogu elu spordi eest väljas olnud ja paljud pika traditsiooniga spordiüritused võinuks tema eestvedamiseta ära jääda," ütles Karu.