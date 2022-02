"Katastroofiline," vastas Eesti Keskkonnateenuste lääne regiooni juhataja Jaan Viljas küsimusele, milline on Viljandis sel talvel seis löökaukudega. "See talv on teedele väga karm ning löökauke tekib ikka väga palju."

Eesti Keskkonnateenused on see ettevõte, kelle ülesanne on löökaugu tekkimisele reageerida ning panna selle juurde hoiatav märk. Samuti parandab ettevõte löökaugud juhul, kui linn seda temalt tellib. Hoiatusmärke tuleb Viljase sõnul käia üles panemas peaaegu iga päev ning talve jooksul on selliseid käike olnud kindlasti rohkem kui paarkümmend. "Augud tekivad ka tundidega. Me eriti ei loe. Kui on tarvis, siis paneme märgi välja," nentis Viljas.