"Soomaa ei ole tuntud loodusturismipiirkond mitte ainult Eestis, vaid on jõudnud ka maailmakaardile. Aivar Ruukel on haabja õpitubasid, seminare ja haabja ehituslaagreid korraldanud kümneid aastaid ning kindlasti annab kultuuripärandi nimekirja jõudmine sellele ajalooliselt kogukondlikule tegevusele populaarsust juurde ka nooremate põlvkondade seas," ütles Hallik.

Oma nominendiks olemist kommenteerides on Aivar Ruukel Sakalale öelnud, et kuigi kandideerib justkui tema üksinda, on tema selja taga ja ümber terve meeskond tublisid inimesi ning see pole sugugi ühemeheetendus. "Meil on väga tubli tiim, kes selle UNESCO nimekirja saamise taotlemisega kõvasti vaeva nägi, aga mis seal salata, tunnustus ja märkamine teevad muidugi meele rõõmsaks," sõnas Ruukel, kes on praeguseks pool elu Soomaal loodusturismiga tegelnud.