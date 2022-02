Kähvasin kord ühele ettevõtjast sõbrale, et hea meelega tarbiksin tema pakutavat teenust, aga kahjuks on see maksumüüri taga. Sõber solvus vist natuke. Ta nimelt on üks neist, kes aina ühismeedias pahandavad, et see või too artikkel on «müüri taga».